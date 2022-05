Fußball Binzen knackt 100-Tore-Marke

In Perrones bisher letzter Bezirksliga-Saison in der Saison 2017/2018 erzielte er seinerzeit zehn Treffer in 25 Saisonspielen für den SV Weil II. Ein Jahr zuvor waren es sogar noch 24 Tore in 27 Begegnungen für die Grenzstädter.

Der FC Hauingen scheint sich nach dem bitteren Aus im Pokal-Halbfinale beim TuS Lörrach-Stetten gut erholt zu haben. Die Elf von Trainer Mick Fahr bezwang den SV Weil II locker mit 5:1 und springt wieder auf den fünften Tabellenplatz. „Es war klar, dass wir nach dem Ausscheiden einige Tage brauchen werden, um dieses Spiel zu verarbeiten. Das ist uns aber gut gelungen. Die Jungs sind mental wieder frisch und auf der Höhe“, freut sich der Hauinger Übungsleiter, der auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie beim FCH stehen wird. Fahr hat seinen Vertrag in Hauingen erneut verlängert. Der 43-Jährige geht damit bereits in seine sechste Saison beim Kreisligisten. „Es freut mich sehr, dass wir uns auf eine Verlängerung für die nächste Saison verständigen konnten“, so Fahr. „Es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, beim FC Hauingen zu arbeiten. Unsere Vereinsführung unterstützt uns immer sehr positiv, um unsere Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Giorgio Beltrani wird sich dagegen beim SV Eichsel zur kommenden Runde als Trainer zurückziehen. „Ich werde im Mai zum zweiten Mal Vater. Ich habe gesagt, wenn ich Trainer bin, dann zu 120 Prozent. Das geht nun nicht mehr. Als Spieler werde ich aber weiterhin zur Verfügung stehen“, erklärt Beltrani. Ob Jörg Baumgartner das Zepter dann alleine in die Hand nehmen wird, ist noch nicht sicher. Es finden noch Gespräche statt.

Zum wiederholten Male verschenkten die Eichsler unterdessen im Heimspiel gegen den FC Steinen-Höllstein in der Schlussphase wichtige Zähler im Abstiegskampf. Bis zur 89. Minute führten die Dinkelberger 2:1, dann glich Tullio Vitor Santos Figueiredo für den einstigen Oberligisten aus. „Die Situation war eigentlich gar nicht so gefährlich. Wir waren im Zentrum aber leider zu weit weg vom Mann. Am Ende geht das Unentschieden so in Ordnung.“

Nächster Rückschlag für KSV Rheinfelden II

In der Vorwoche gab der SVE eine 3:0-Führung gegen den FSV Rheinfelden II aus der Hand. Zuvor kassierte man in der Nachspielzeit gegen den FC Wittlingen II das 2:2. Nichtsdestotrotz ist Beltrani nach den Leistungen in der Rückrunde stolz auf seine Mannschaft: „Manchmal fehlt uns noch die Cleverness, in den richtigen Phasen das Spiel auch mal ruhiger zu machen oder eben die Führung über die Zeit zu bringen.“

Den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen musste derweil der FSV Rheinfelden II hinnehmen. Beim SV Schopfheim unterlag die Landesliga-Reserve mit 1:3. Dabei brachte Alessio Paciulli die Rheinfelder noch früh in der Partie in Führung. Die Industriestädter liegen zwar noch mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz zwei, absolvierten bislang aber zwei Spiele mehr als die Sportfreunde Schliengen.