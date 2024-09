Fußball: Binzen muss mit VfR-Torjäger Siegin rechnen

Zuvor noch Tabellenführer, sind die Binzener nach der 0:3-Niederlage beim SV Weil in der Tabelle der Fußball-Landesliga, Staffel 2, auf den siebten Tabellenplatz zurückgefallen. „Für uns war es eine verdiente Niederlage. Weil war an diesem Tag einfach besser. Das mussten wir akzeptieren“, so Co.-Trainer Karl-Frieder Sütterlin, der am Sonntag den urlaubenden Cheftrainer Gianfranco Disanto an der Seitenlinie ersetzt. Gegen Bad Bellingen will der TuS, der zu Hause noch keinen Punkt abgegeben hat, auf die Siegerstraße zurückkehren. „Jörg Hupfer und Ismail Demirci, die in Weil noch gefehlt haben, sind wieder dabei. Das stimmt mich zuversichtlich, dass die Punkte in Binzen bleiben. “

Nach dem Match werden zwischen beiden Klubs wieder freundschaftliche Bande geknüpft. „Da sitzen wir zusammen und quatschen munter drauf los. Auf dieses Derby freue ich mich ganz besonders“, betont Binzens Trainerfuchs.