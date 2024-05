Fußball: „Binzen muss, wir wollen“

FC Wittlingen (7.) - TuS Binzen (2.); So.; 15 Uhr: Die Wittlinger können die verbleibenden Begegnungen in dieser Saison ganz entspannt angehen. Das eine oder andere sportliche Highlight steht für die Mannschaft von Trainer Fabio Muto aber noch an. So etwa das Duell mit dem TuS Binzen. „Darauf freuen wir uns sehr. Wir haben null Druck. Binzen muss, wir wollen“, lässt Muto wissen. Bruder Dario ist indes weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Der 30-Jährige hat sich eine Sehne im Oberschenkel gerissen und fällt erneut lange aus. Auch Patrick Streule hat Probleme am Oberschenkel.

Mit Verletzungsproblemen hat auch der TuS Binzen über die gesamte Spielzeit zu kämpfen. Beim Heimsieg über die SG Mettingen/Krenkingen gab zuletzt Nils Mayer sein Comeback. Für den Stürmer war es der erste Einsatz seit dem 10. März. „Es lief gut bei ihm. Nils hat in dieser Zeit immer individuell trainiert und daher auch nicht so viel Substanz verloren wie einer, der komplett runterfährt. Wir schauen bei ihm weiterhin von Spiel zu Spiel, er wird von Hannes (Brenneisen) auch top vertreten. Der Junge hat einen riesigen Sprung gemacht“, berichtet Trainer Karl-Frieder Sütterlin. Der 21-jährige Brenneisen, der im vergangenen Sommer aus Kandern kam, steht bereits bei 16 Saisontreffern. In der kommenden Saison müssen die Binzener aber erst einmal ohne ihn auskommen. Denn Brenneisen verabschiedet sich bald für vier Monate auf einen USA-Trip. Er ist nicht der einzige TuS-Kicker, den es nach Übersee zieht. Auch Ben Berger geht in die USA. Er hat ein Fußball-Stipendium bekommen und wird für vier Jahre in den Staaten auf einem College studieren. Die Planungen für die neue Runde laufen in Binzen schon seit Anfang an zweigleisig. Gespräche mit potenziellen Neuzugängen sind in vollem Gange. Ein Wunschkandidat, der höherklassig spielt, erteilte den Binzenern in dieser Woche aber eine Absage. „Es wird zunehmend schwieriger bei den etwas ‚gestiegenen‘ Ansprüchen, Spieler, die uns weiterhelfen, nach Binzen zu locken“, sagt Sütterlin. „Ein, zwei Gestandene würden uns zwar gut tun, sind aber schwer zu bekommen. Die anderen Vereine schlafen ja auch nicht, binden ihre Leistungsträger. Eher funktioniert es bei Jüngeren mit Perspektive.“