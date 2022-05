Fußball Binzen will das Meisterstück vollenden

Von Fabian Schreiner

Lörrach. Der TuS Binzen ist nur noch einen Schritt vom Meistertitel und dem Aufstieg in die Bezirksliga entfernt. Dem Spitzenreiter reicht am Sonntag, 15.30 Uhr, im Auswärtsspiel beim SV Weil II ein Unentschieden. „Da werden wir den Deckel drauf machen“, gibt Trainer Karl-Frieder Sütterlin die Richtung vor. „Danach geht’s ins Vereinsheim, da stoßen wir dann gemeinsam an.“ Zu unterschätzen sind die Weiler allerdings nicht, bezwang die Verbandsligareserve in der Rückrunde doch den FSV Rheinfelden II mit 5:1. Den Sportfreunden aus Schliengen knöpften die Blau-Weißen zuhause immerhin ein Remis ab. Und dennoch: Die Binzener sind auch in dieser Partie der haushohe Favorit. Aufstiegsshirts soll es am Sonntag wohl schon geben, richtig gefeiert wird dann aber erst nach dem letzten Saisonspiel am 11. Juni gemeinsam mit der zweiten Mannschaft, die aktuell auf dem Weg in die B-Klasse ist.