Fußball Bis in die Haarspitzen motiviert

Nicht ganz so erfolgreich lief die Vorbereitung beim FC Schönau. „Wir waren bis zur vergangenen Woche mehr mit Schneeschippen beschäftigt als mit Fußballspielen“, erklärt Trainer Christian Lais. „Dazu kommt, dass viele unserer Studenten wegen der Prüfungsphase gar nicht oder nur eingeschränkt trainieren konnten.“

Der Übungsleiter hofft nun aber, dass sich seine Mannschaft in Zell von ihrer besten Seite präsentieren wird: „Wir sind alle bis in die Haarspitzen motiviert und wollen uns in Zell so gut wie möglich verkaufen.“

Die Schönauer brauchen sich in diesem Derby auch überhaupt nicht zu verstecken, spielten die Jungs vom Oberen Wiesental doch eine bärenstarke Hinrunde. Schönau rangiert auf Platz sechs. Die Abstiegsplätze sind weit weg. Mit einem Sieg in Zell könnte der FCS sogar auf drei Punkte an die Schwald-Elf heranrücken.

„Es wäre schön, wenn wir uns in den kommenden Wochen im oberen Tabellendrittel etablieren könnten und möglichst schnell mit der Abstiegszone nichts mehr zu tun haben. Auswärts auch mal Kante zu zeigen, muss und wird ein vorrangiges Ziel sein.“ Die erste Gelegenheit bietet sich nun im Brühlpark.