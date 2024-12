Fußball: Bittere Enttäuschung anstatt Platz eins

Als Tabellenschlusslicht in die Partie gestartet, ging der GCZ in Spielminute 21 durch einen Treffer von Noah Persson in Führung. Vorangegangen war dem Gegentreffer ein Abwehrfehler von FCB-Verteidiger Jonas Adjetey. Keine Viertelstunde später waren die Basler im Glück, als ein Kopfball von Gästestürmer Young-Jun Lee nur den Weg ans Aluminium fand. Der Tabellenletzte machte dem FCB das Leben schwerer als erwartet und ließ kaum etwas zu. Auch nach dem Seitenwechsel enttäuschten die Gastgeber und fanden in einer kompakten GCZ-Abwehr kaum eine Lücke.

Besonders die sonst stets hochgelobte Basler Offensive kam kaum zur Geltung. Bis zum Schlusspfiff wurde die Mannschaft von Fabio Celestini dem Schlusslicht, dass sich in Folge der Führung aufs Kontern fokussierte, nicht mehr entscheidend gefährlich und musste sich so nach dem Abpfiff geschlagen geben. Für die „Bebbi“ ist diese Niederlage selbstverständlich ein herber Dämpfer im Rennen um den Titel.