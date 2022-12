Fußball Bittere Niederlage für Herten

Über 90 Minuten hatten die Gastgeber ein Klassespiel abgeliefert, und den souveränen Tabellenführer am Rande einer Niederlage. Am Ende wieder unnötige Punktverluste kassiert, wie schon in den Spielen zuvor gegen den FC Wittlingen und den FC Schönau.

Die Situation im Abstiegskampf konnte somit nicht verbessert werden. Allerdings darf man bei den Gastgebern zuversichtlich sein. Denn mit dieser Leistung sollte man im kommenden Jahr in der Lage sein, eine erfolgreiche Aufholjagd zu starten. Der Spitzenreiter startete wie gewohnt in diese Begegnung, riss von Beginn an die Partie an sich. Alles schien seinen gewohnten Lauf zu nehmen. Urs Isele schoss seine Mannschaft bereits nach elf Minuten in Führung.