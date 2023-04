Fußball Blaue quälen sich zum Dreier

Eigentlich wollte der FC Erzingen das Match in der Grenzecke wegen einer Krankheitswelle gar nicht austragen. Selbst Coach Klaus Gallmann musste passen. Und doch traten dann 13 aufrechte Erzinger in Weil am Rhein an und machten ihre Sache gar nicht so schlecht. Am Ende musste sich der Hochrhein-Klub jedoch klar geschlagen geben. „Respekt, dass die Erzinger trotz ihrer vielen Kranken bei uns angetreten sind“, betonte Weils Trainer Andreas Schepperle.