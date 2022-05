Fußball „Bleibe auf jeden Fall in Bad Bellingen“

Ja. Wir versuchen alles, bis das letzte Spiel abgepfiffen ist.

Frage: Auf was kommt es jetzt in den entscheidenden Spielen an? Im Abstiegskampf spielt der Kopf auch eine große Rolle.

Der Kopf spielt eine große Rolle, wenn nicht sogar die größte. Deshalb haben wir auch oft Spiele verloren, weil wir nicht das nötige Selbstvertrauen hatten, um vielleicht eine spielentscheidende Situation für uns zu gewinnen, sei es ein Zweikampf oder ein Tor. Dank des Erfolgs am Samstag gegen Stegen haben wir aber unser Selbstvertrauen zurück.

Frage: Sie sind beim VfR der absolute Leistungsträger, erzielten in 19 Ligaspielen 18 Treffer. Welche Rolle nehmen Sie nun in der entscheidenden Phase aber auch außerhalb des Platzes ein? Gibt es da mal eine Ansprache vor dem Spiel von Ihnen oder sind Sie da nicht der Typ dafür?

Ich probiere auf und neben dem Platz immer positiv zu bleiben und die Leute zu motivieren. Die motivierenden Ansprachen vor dem Spiel machte bisher Moritz Reif. Der kann des sehr gut. Die ein oder andere Ansprache habe ich auch schon gehalten, aber von der Qualität der Ansprache gibt es sicher noch Luft nach oben. Das ist auch Erfahrungssache.

Frage: Sind Sie vor den anstehenden Spielen jetzt nervöser, weil es eben gegen den Abstieg geht?

Nein eigentlich nicht, aber die Motivation ist viel größer. Man geht in jedem Spiel über seine Grenze. Seitdem ich in Bahlingen war, bin ich nicht mehr so nervös, weil beim VfR der Spaß im Vordergrund stehen sollte.

Frage: Kommen wir zu Ihrer Zukunft. Bleiben Sie beim VfR Bad Bellingen über den Sommer hinaus?

Ja, auch falls es für uns in der nächsten Saison in der Bezirksliga weitergeht, bleibe ich auf jeden Fall in Bad Bellingen.

Frage: Gab es Anfragen etwa vom aufstrebenden FSV Rheinfelden oder dem FV Lörrach-Brombach?

In den vergangenen zwei Jahren kamen immer wieder Anfragen von den größeren Vereinen der Umgebung und sogar eine aus der Schweiz. Ich habe mich aber dagegen entschieden.

Frage: Warum?

Ich studiere noch bis mindestens nächsten Sommer. Da habe ich nicht mehr so die Zeit für höherklassigen Fußball. Der Hauptgrund ist aber, dass es extrem viel Spaß macht, mit den Kollegen beim VfR zu spielen.

Frage: Yannik Domagala wurde nach dem 2:10-Debakel beim Bahlinger SC II Ende März entlassen. Roger Mouttet und Frank Muser stehen seitdem an der Seitenlinie. Wie haben Sie den Trainerwechsel miterlebt?

Das war eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Roger und Frank mussten schnell übernehmen. Die beiden machen ein super Training und stellen uns sehr gut auf die Spiele ein. Es macht momentan viel Spaß und es geht wieder bergauf.

Frage: Sie sind zwar erst 26 Jahre alt, aber können Sie sich vorstellen, später auch mal als Trainer oder Spielertrainer zu arbeiten?

Eher nicht. Wenn, dann als Athletik-, oder Fitnesstrainer. Mal sehen, was die Zukunft bringt.