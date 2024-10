Fußball: Bleibt Hanser bis Saisonende in Wehr?

SV Buch (4.) - TuS Lörrach-Stetten (3.); So.; 14.30 Uhr: Nach langer Zeit hat der TuS Lörrach-Stetten mal wieder ein Spiel als Sieger verlassen. Aufgrund Spielausfälle und der Niederlage bei Spitzenreiter FC Wittlingen (1:4) war das zuletzt am 28. September beim 5:2-Heimsieg über den SV BW Murg der Fall. Dementsprechend ausgelassen wurde im Anschluss an das 6:2 gegen den FC Hochrhein natürlich auch das Einstandsfest der Neuzugänge gefeiert. „Da gab es einige, die um 5 Uhr nach Hause gegangen sind“, grinst Trainer Sascha Müller. Zeit zum Ausnüchtern blieb den Stettenern nun aber genug, denn am Wochenende wartet mit dem SV Buch ein harter Brocken auf Müllers Schützlinge. „Wir wollen unser Spiel durchbringen. Inwieweit das möglich ist, werden wir sehen. Eventuell werden wir unser Spiel auch anpassen müssen.“

SG FC Wehr-Brennet (6.) - SV Jestetten (13.); So.; 15 Uhr: Im Heimspiel gegen den SV Jestetten wird in Wehr der neue Kunstrasenplatz eingeweiht. „Das wollen wir natürlich mit einem Sieg feiern“, gibt SG-Trainer Urs Keser die Richtung vor. Sein Debüt für die Spielgemeinschaft gab am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg in Murg Andreas Gergert. Der 23-Jährige befindet sich seit einigen Wochen nun bereits im Wehr-Brenneter Training. „Da wir viele Ausfälle zu kompensieren hatten, kam es uns gelegen, dass Andi schon spielberechtigt war. Er hat ein ordentliches Spiel gemacht“, sagt Keser.