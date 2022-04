Fußball Bloß kein zweites Skandalspiel

Auch der TuS Binzen darf sich über Verstärkung freuen. Schlussmann Dominik Lüchinger wechselt zur kommenden Spielzeit vom FV Lörrach-Brombach zum Tabellenführer, wo er auf einige ehemalige Mitspieler treffen wird (wir berichteten). „Wir freuen uns sehr über diese Verpflichtung“, macht Sportchef Matthias Tschöp deutlich. Den zu erwartenden Aufwand in der kommenden Verbandsliga-Saison kann Lüchinger studienbedingt nicht mehr in vollem Umfang bewältigen. „Dominik wird bei uns nicht unter Zugzwang stehen, permanent am laufenden Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen zu müssen. Zumal wir mit Benjamin Sänger über einen weiteren ausgezeichneten Torhüter verfügen“, betont Tschöp. Lüchinger absolvierte in der laufenden Saison für den FVLB in der Oberliga 17 Spiele.

Zikolli wil nun jüngeren Spielern eine Chance geben

Eine weitere Saison in der Kreisliga A wird aller Voraussicht nach der TuS Lörrach-Stetten spielen. Nach dem 4:4-Unentschieden am Mittwochabend gegen den FC Steinen-Höllstein beträgt der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz zwei elf Zähler. „„Wir lassen einfach zu viele Punkte liegen“, moniert Faik Zikolli. Der Stettener Übungsleiter will nun vermehrt den jüngeren Spielern die Chance geben, sich zu zeigen. Die Rede ist unter anderem von Sören Pfeiler, Romano Berger, Domenico Maier oder Nico Wappner. Der TuS gastiert am Sonntag, 15 Uhr, beim TuS Kleines Wiesental. Die Elf von Coach Joachim Boos ist in diesem Jahr zuhause noch ungeschlagen, kassierte allerdings in den vergangenen neun Spieltagen jeweils mindestens zwei Gegentreffer.

Drei Punkte hat vor Wochenfrist der SV Eichsel mal wieder eingefahren. Fast ein halbes Jahr mussten die Dinkelberger darauf warten. Beim 4:1 in Todtnau war es dann endlich wieder soweit. „Es geht in die richtige Richtung. Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung. Schon gegen Binzen und Stetten haben wir es nicht schlecht gemacht. Umso schöner war es nun, dass wir uns belohnt haben. So kann es jetzt natürlich weitergehen“, lässt Giorgio Beltrani wissen, der am Samstag, 15.30 Uhr, im Heimspiel gegen den SV Weil II nicht mit dabei sein kann.

Der Zweite FSV Rheinfelden II muss am Sonntag, 14 Uhr, zum FC Hausen. Die SF Schliengen bekommen es am Samstag ab 17 Uhr zuhause mit Kellerkind FC Huttingen zu tun.

Der SV Schopfheim trägt sein Heimspiel am Samstag ab 16 Uhr gegen den SV Todtnau aus. Im Abstiegskampf duellieren sich am Sonntagmorgen ab 10.30 Uhr, der FC Wittlingen II und der FV Degerfelden. Wenig später ab 15 Uhr empfängt der FC Steinen-Höllstein den SV Liel-Niedereggenen.