Fußball „Boge“ steht wieder im Tor

Eine unangenehme Aufgabe steht vor dem FC Huttingen. Die Rebländer müssen am morgigen Sonntag ab 15 Uhr beim FV Degerfelden ran. Vor Wochenfrist unterstrichen die Huttinger einmal mehr ihre starke Form, schrammten nur knapp am Punktgewinn gegen Wehr vorbei. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft beisammen. Aus solchen Spielen können wir nur lernen“, macht Spielertrainer Guido Perrone deutlich.

Zurzeit grüßt der FCH von Tabellenplatz drei. „Wir wollen weiter Gas geben. Vielleicht können wir ja noch ein Weilchen da oben mitspielen“, sagt Perrone, der klar mit 15 Toren die Torjägerliste der Liga anführt.

Nach dem spielfreien Wochenende geht es für den TuS Lörrach-Stetten morgen ab 15 Uhr zum FC Hausen. Neun Zähler fehlen dem TuS derzeit auf Spitzenreiter Wehr. „Die Tabelle interessiert uns im Moment nicht. Wichtig ist, dass die Jungen den nächsten Schritt machen und wir als Mannschaft die Fehler minimieren“, betont Trainer Sascha Müller und fügt hinzu: „Es ist noch lange zu spielen. Es kann noch extrem viel passieren. Davon können wir ja schließlich ein Lied singen.“ Nach dreimaliger Führung ging Hausen zuletzt in Eichsel ohne Punkte nach Hause. Geht es nach Coach Atilla Ürgen soll sich das morgen ändern.

Etwas glücklich setzte sich der FC Hauingen beim SV Liel-Niedereggenen durch. Heute, 15 Uhr, bekommt es die Mannschaft von Trainer Mick Fahr mit dem SV Schopfheim zu tun. Beim SVS zeigt die Tendenz ein wenig nach oben. In Binzen gab es ein spätes 1:0. Der Anschluss an das Mittelfeld ist hergestellt. „Ich hoffe, dass uns der Sieg in Binzen einen Schub gibt“, lässt Übungsleiter Daniel Schulz wissen.

Bogenschneider hält in Binzen Kasten sauber

Da Stammkeeper Maik Walteich aufgrund einer Rücken-OP noch einige Wochen ausfallen wird, stand am vergangenen Wochenende zum ersten Mal seit der Saison 2017/2018 Dirk Bogenschneider im Tor der Schopfheimer. Der 38-Jährige trainiert eigentlich nur noch bei den Alten Herren mit. „Der Plan ist, dass Dirk auch in den kommenden Wochen im Tor steht“, so Schulz. In Binzen feierte Bogenschneider ein perfektes Comeback, hielt seinen Kasten gleich einmal sauber.

Nach drei Siegen in Serie kassierte der SV Weil II am vergangenen Wochenende trotz ansprechender Leistung eine 0:2-Niederlage beim FC Steinen-Höllstein. Die Viteritti-Elf trifft heute, 17 Uhr, auf den SV Todtnau. Deren Trainer Frank Ullmann trainierte vor seinem Engagement beim TuS Kleines Wiesental die B-Jugend der Weiler.

Aufsteiger SV Eichsel punktet vor allem zuhause. Die Dinkelberger haben noch kein Heimspiel verloren. Diese Serie soll sich heute ab 15 Uhr auch gegen den TuS Binzen fortsetzen. In der Defensive steht das Team von TuS-Übungsleiter Karl-Frieder Sütterlin stabil. Bis auf die vier Gegentore beim einzigen Saisonsieg gegen Liel-Niedereggenen hinterlässt die TuS-Abwehr einen ordentlichen Eindruck. Doch dafür hapert es an der Chancenauswertung. Lediglich neun Treffer hat Binzen erzielt. „Wir müssen den Torerfolg noch mehr wollen“, fordert Sütterlin, der wieder auf Kapitän Jannik Tschöp bauen kann.