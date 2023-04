Fußball Bravo FCB – Halbfinal-Einzug perfekt

FC Florenz heißt derHalbfinal-Gegner

Während Nizza wohl gedanklich schon im Halbfinale war, machte der FCB aus dem Nichts das, was er in Europa schon so oft getan hat: er zauberte sich zurück ins Spiel. In der 86. Minute traf Jean-Kévin Augustin nach einem perfekten Chip-Ball von Andi Diouf auf Riccardo Calafiori, der wiederum mit dem Kopf auf Augustin zurücklegt. Die Verlängerung ist Tatsache. Der FCB drehte auf, traf das Außennetz (Dan Ndoye), den Pfosten (Zeki Amdouni) - und schließlich noch einmal in das Tor. In der 98. Minute ist es Kasim Adams, der das 2:1 köpft. Noch einmal muss der FC Basel dann kurz zittern, als Brahimi einen Freistoß an die Latte haut. Aber dann ist es geschafft.