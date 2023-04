Brenneisen ist abschlussstark, ist technisch gut ausgebildet (SV Weil Junioren) und hat zuletzt in knapp eineinhalb Saisons beim FCK (44 Tore/24 Assists in bisher 24 Spielen) in der KLB eine recht hohe Torgefährlichkeit bewiesen. Brenneisen: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TuS Binzen und blicke meinem nächsten sportlichen Schritt mit großer Vorfreude entgegen.“

Zuvor will er aber mit seinem aktuellen Verein FC Kandern möglichst noch die Kreisliga A anvisieren und in den restlichen Spielen in der Rückrunde mit vielen weiteren Toren seinen Beitrag dazu leisten. Besonders freut ihn, dass seine Kameraden vom FCK ihm die sportliche Veränderung gönnen und man ihm von Kanderner Seite keine Steine in den Weg legt.