Fußball: Brisante Ausgangslage vor dem Hochrhein-Derby

Fast auf tabellarischer Augenhöhe begegnen sich am kommenden Sonntag der FV Lörrach-Brombach und der FC 08 Tiengen zum zweiten Hochrhein-Derby des 20. Spieltags in der Landesliga, Staffel II. Die beiden Teams liegen in der Tabelle direkt nebeneinander und werden durch lediglich einen Punkt getrennt. Bei einem Sieg im Grütt würde die Mannschaft von Erkan Kanli sogar an den Kreisstädtern vorbeiziehen.