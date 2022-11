Fußball Bruder-Duell im Lokalderby

So gesehen kennen sich die beiden Trainer nicht nur menschlich sehr gut, sondern wissen auch, wie der andere sportlich und taktisch so tickt. Auch das macht das Duell am Sonntag im Grütt zu etwas Besonderem.

Die Favoritenrolle scheint zumindest vor dem Spiel vom Stand der Tabelle her klar zu sein. Auch wenn der FVLB der Hausherr am Sonntag ist, so sind die Rebländer aufgrund ihres derzeitigen dritten Tabellenplatzes der Favorit im Derby.

Doch der Heimvorteil mit den Fans im Rücken könnte diesen sportlichen Vorteil etwas wettmachen. Hinzu kommt die Anfangsphase. Wenn die Grütt-Kicker die ersten 20 Minuten so gestalten, wie sie es zuletzt gegen Teningen und Denzlingen getan haben, und mit einer frühen Führung jeweils den Takt vorgegeben haben, wird es für die Gäste aus Auggen ungleich schwerer werden.

Die kommen allerdings mit einer Serie von vier Siegen angereist, haben sich mit ihrer Philosophie heimlich, still, leise und vor allem verdient in die derzeitige Tabellenregion gespielt. Seine Herangehensweise wird Schneider auch bei diesem Vergleich nicht anders gestalten als bei anderen Matches.

„Wir müssen aufpassen, dass wir die zusätzliche Motivation, die es gibt, positiv kanalisieren“, erklärt Di Domenico. „Wir dürfen uns nicht zusätzlich von etwas ergreifen lassen. Schlussendlich müssen wir es angehen wie jedes andere Spiel auch und wir müssen punkten.“ Respekt vor Auggen hat die Di Domenico. Vor allem die kompakte und disziplinierte Spielweise hob der Lörracher Trainer hervor. „Sie bringen einiges mit. Nichtsdestotrotz braucht es nicht diese Derbymotivation. Wir brauchen Motivation für uns selbst und für unsere Situation“, fordert Di Domenico.