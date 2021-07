Fußball Bügeln gegen die Nervosität

Frage: Alles zu seiner Zeit. Mich würde eher interessieren, welches Gericht Sie am Sonntag genießen werden. Fish and Chips oder Pizza Frutti de Mare?

Es wird ein leckeres Pastagericht werden. Schließlich komme ich rechtzeitig zum Spiel aus dem Kreta-Urlaub zurück, ehe es gleich am Montag weiter nach Italien zu meinen Eltern geht. Dazwischen ist nicht ganz so viel Zeit, um kulinarisch aufzutischen. Es reicht ja schon, dass Lorenzo Insigne & Co. ein Fußball-Menü auffahren.

Frage: Wie werden Sie den Sonntagabend verbringen? Die Tatort-Wiederholung soll gut sein.

Haha, sehr witzig. Zunächst einmal werde ich den Tag nutzen, um die Wäsche zu waschen, zu bügeln und wieder einzupacken. Das lenkt ab. Ich bin vor solchen Spielen immer mega nervös. Es kribbelt überall. Es ist das sechste Finale mit italienischer Beteiligung bei einer EM oder WM. Aus Sicht Italiens steht es 2:3. Nun hoffe ich doch sehr, dass wir ausgleichen können.

Frage: Eine Urlaubsreise während einer EM bedeutet auch, die Aktivitäten mit dem Spielplan abzustimmen. Ist Ihnen das gelungen?

Was glauben Sie denn? Ich habe bisher alle Spiele der Italiener sehen können. Im Urlaub haben wir uns vorher genau die Bars angesehen und uns für diejenige entschieden, in der am wenigsten los war, wo es Ton gab und wo wir uns die Plätze in der ersten Reihe ergattern konnten. Gegen Spanien saßen wir vier Meter vor der Mattscheibe und hatten freie Sicht.

Frage: Und dabei ist Ihnen nicht verborgen geblieben, ...

dass Italien verdientermaßen im Finale steht. Sicherlich, wir hatten auch Glück. Gegen Österreich zum Beispiel, als Arnautovics Treffer aufgrund einer knappen Abseitsstellung nicht zählte. Ich weiß nicht, wo wir nach dem Gegentreffer nochmals zurückgekommen wären. Wir haben dieses schwere Spiel überstanden, um dann den Weltranglistenersten Belgien zu schlagen und gegen Spanien das glücklichere Ende für uns zu haben. Spanien war besser, bekam in allen Bereichen die bessere B-Note. Aber sie haben viele Chancen nicht genutzt. Und dann gehört am Ende eben das Elfmeterschießen dazu. Und ehrlich: So ganz unverdient war das Weiterkommen dann auch nicht.

Frage: Es klingt, als müssten sich die italienischen Fans rechtfertigen dafür, dass ihr Team im Finale steht. Täuscht der Eindruck?

Nein, Sie haben recht. Das regt mich tierisch auf. Der Fall Immobile wird eine Woche thematisiert. Diese eine Szene wird tagelang auseinandergenommen, bewertet, diskutiert. Der Spanier Dani Olmo hat auch eine Schwalbe gemacht und ist fünf Sekunden später wieder aufgestanden, als ob nichts gewesen wäre. Solche Schwalben gibt es von der C-Klasse bis hinauf in die Weltspitze. Jeder versucht es. Nun aber nur auf Immobile zu zeigen, halte ich für stark übertrieben. Da ist eben auch viel Klischee mit dabei. Es gibt eben über Jahrzehnte gesehen nur drei echte Konstanten in der Fußballwelt. Brasilien, Italien und Deutschland – die sportliche Rivalität ist riesig. Das ist gut so. Aber ich muss den Kopf schütteln, wenn mehr über eine Unsportlichkeit geschrieben und gesprochen wird als über die Leistung einer Mannschaft. Die Szene von Immobile war peinlich. Damit ist es für mich aber auch abgehakt.

Frage: Eine Schwalbe macht bekanntlich keinen Sommer... Und so reden wir jetzt einfach mal über die Leistung der Italiener bis dato.

Die Gruppe mit Italien, Schweiz, Wales und der Türkei galt im Vorfeld als die schwierigste nach der so genannten Todesgruppe mit Deutschland. Wir kamen weiter, die Schweiz auch und Wales ebenso. Das sagt viel aus. Und dann haben wir Belgien geschlagen. Diese Leistungen darf man doch durchaus würdigen. Aber es scheint mir manchmal wie auf einem Dorfplatz, zu sein. Gewinnst du, war der Gegner schlecht, verlierst du, dann hast du ja eh ganz mies gekickt. Das ist mir zu einfach.

Frage: Überrascht Sie Italien?

Nein. Das Team um die Barellas und Locatellis hat sich nach dem Umbruch weiterentwickelt. Nicht zu vergessen, dass Trainer Manchini nun auch eine breitere Auswahl hat. Das war vor drei, vier Jahren noch anders. Ich habe erwartet, dass es Italien ins Viertelfinale schafft. In der K.o-Runde kommt es dann auch auf viele Kleinigkeiten an, die man im Vorfeld nicht beeinflussen kann. Schön ist, das die Azzurri mehrheitlich attraktiven und guten Fußball zeigen. Catenaccio war Fehlanzeige. Natürlich legen wir viel Wert auf die Defensive, versäumen es aber auch nicht, nach vorne zu spielen und Chancen zu kreieren. Das Spiel Italiens ist darauf ausgelegt, das Match zu gewinnen. Da werden keine Bälle auf die Tribüne gedroschen, das gefällt mir.

Frage: Setzt sich Italien morgen die Krone auf?

50:50! Es ist halt ein Endspiel. Vielleicht ist es ja ein Vorteil, in Wembley zu spielen. Dass wir gut sind, wenn man beim Gegner zuhause ran muss, haben wir beispielsweise 2016 in Dortmund gezeigt. Und dann glaube ich schon, dass uns England besser liegt als Spanien. Die Spanier haben mich fußballerisch sehr beeindruckt. Ich habe gelitten wie ein Hund. England spielt nicht so gut. Vielleicht haben die Three Lions die besseren Einzelspieler in der Summe, aber unser großer Vorteil ist, dass wir als echte Einheit auftreten. Und wir können taktisch je nach Spielverlauf reagieren. Das macht mir Hoffnung. So kann und will ich an einen Erfolg glauben.

Frage: Sie fahren einen Tag später nach Italien. Sie besuchen nach langer Zeit Ihre Eltern in Pescara wieder. Was würde denn ein EM-Titel für das Land bedeuten?

Für Italien würde ein Sieg sehr viel bedeuten. Die Menschen haben stark gelitten. Sie waren zu Beginn der Pandemie am ärgsten betroffen. Das Coronavirus wurde zunächst unterschätzt, die anderen Länder konnten dann entsprechend reagieren. Nun hat sich wieder ein echtes Wir-Gefühl entwickelt. Die Menschen identifizieren sich mit den Jungs, die noch dazu eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legen. Sie treten normal auf, sind fest verwurzelt, geerdet. Das hat Italien gebraucht. Jetzt wird wieder auf der Piazza zusammen gefeiert.

Frage: Falls es klappt: Wie werden Sie feiern?

Ich posaune nicht groß herum, bin eher leise. Ich freue mich, mache mit meiner Freundin eine gute Flasche Wein auf und genieße den Moment.

Frage: Was passiert, wenn Italien verliert?

Dann geht am nächsten Tag dennoch die Sonne wieder auf. Man darf für einen Moment traurig sein. Aber dann müssen die Freude und der Stolz überwiegen. Die Mannschaft hat Großartiges geleistet. Sie ist ein Versprechen für die Zukunft.