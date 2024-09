Fußball-Bundesliga 20 Tore: Bayern müssen im Bierzelt "nichts schön trinken"

"Die Stimmung müssen wir uns nicht mal schön trinken", scherzte der Ur-Bayer Thomas Müller am Tag nach dem 5:0 in der Bundesliga beim SV Werder Bremen vor dem Gang ins Käfer-Zelt. Der 35-Jährige sprach von "einer fulminanten Woche" mit den weiteren Siegen in Kiel (6:1) und zum Start in die Champions League beim 9:2-Rekord gegen Dinamo Zagreb.

Kompany hatte schon vor dem erfolgreichen Bremen-Trip die eine oder andere Maß erlaubt. "Vincent hat ja das Bier freigegeben. Insofern muss das jeder für sich selber entscheiden", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zum Ausmaß des Maß-Konsums der Spieler. Kompany gab sich bei seiner Wiesn-Premiere als Bayern-Coach volksnah. Der Belgier gab Autogramme, machte lächelnd Selfies und winkte den Fans auch nochmal von der Empore zu. "Das ist Tradition, und Tradition muss man akzeptieren", sagte der Ungeschlagen-Coach dazu, dass in München zu einem Oktoberfestbesuch eben auch eine Maß Bier gehört.