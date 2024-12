Fußball-Bundesliga "Absoluter Kraftakt": Dortmunds Aufgaben im Winter

Kommt noch ein Abwehrspieler?

In der dreiwöchigen Winterpause bis zum Re-Start gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen (10. Januar, 20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) haben die Dortmunder deshalb auch noch einiges zu tun. Der Vertrag mit dem Sportdirektor Sebastian Kehl soll in den nächsten Tagen verlängert werden, auch wenn die Ballung von Meinungen und Experten auf der Führungsebene schon einiges an Reibungsverlusten und Kompetenzgerangel erzeugt hat.

Und der dünne Kader könnte in der Abwehr noch etwas Zuwachs gebrauchen. Auch wenn Ricken zu diesem Thema sagte: "Wir haben nicht nur im Sommer, sondern auch in den Jahren davor viel in die Mannschaft investiert. Dementsprechend muss es sowohl sportlich als auch wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn wir etwas machen." Viele glauben zwar, "dass wir zu wenig Spieler haben. Aber die Spieler, die wir heute eingewechselt haben, waren alles Nationalspieler." So wie sich das für einen Club wie Borussia Dortmund und seine hohen Ansprüche gehört.