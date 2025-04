Fußball-Bundesliga: Bayer-Chef Carro: Wirtz und Alonso bleiben in Leverkusen

In finanzieller Hinsicht gebe es "keine Schmerzgrenze", sagte Carro. "Es kann auch sein, dass ein Verein kommt, wo der Flo gar nicht hin will", fügte der Spanier an. Wirtz, der gegen Union erstmals nach fünfwöchiger Verletzungspause wieder im Kader stand, war zuletzt immer wieder als Wunschspieler von Bayern München genannt worden.

Allerdings hatte Uli Hoeneß zuletzt erklärt, dass der Rekordmeister nicht ausreichend Geld für eine Wirtz-Verpflichtung habe. "Für seinen Transfer bräuchten wir ein Sondervermögen, wie die Bundesregierung. Daher ist das im Moment kein Thema", so der Bayern-Ehrenpräsident in der "Welt am Sonntag".