Fußball-Bundesliga Bayern bleiben auf Meisterkurs und sorgen sich um Kimmich

"Ich sage mal so: In der Saisonphase jetzt geht es nur um nackte Ergebnisse, aber du hast auch ein Gespür und du willst ja eigentlich nach Hause gehen und sagen: Boah, heute waren wir wieder gut", sagte Thomas Müller beim Streamingdienst DAZN. Er durfte von Anfang an anstelle von Harry Kane ran.

Die Leistung der Mannschaft mache ihn stolz, betonte Bayerns Sportvorstand Max Eberl: "Wir haben doch in der letzten Woche das ein oder andere um uns herum gehört. Wir sind ruhig geblieben, wir haben uns auf das fokussiert, was wir erreichen wollten, nämlich den Tabellendritten der deutschen Bundesliga zuhause zu schlagen. Und das haben wir getan."