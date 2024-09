Fußball-Bundesliga Bayern mit Tore-Show an die Spitze - Verlierer Goretzka

Zur Wahrheit gehört aber auch: Bayern hat bislang noch keinen echten Brocken vor sich gehabt. In diese Kategorie fallen auch nicht Dinamo Zagreb als Auftaktgegner in der reformierten Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) und danach Werder Bremen in der Bundesliga. Erst danach kommt es am 28. September zum ersten großen Kräftemessen mit Double-Gewinner Leverkusen.

"Das war ein guter Start, aber jetzt geht es Schlag auf Schlag", sagte Sportdirektor Christoph Freund, für den der Status quo schnell wieder zur Gewohnheit werden soll: "Wir wollen immer ganz oben stehen. Das ist unser Anspruch."