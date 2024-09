Fußball-Bundesliga Bayern-Torfabrik bleibt in Fahrt - Erster Punkt für Holstein

Dritte Niederlage in vier Spielen für TSG Hoffenheim

In Berlin erwischte Union einen Blitz-Start. Die Gastgeber gingen in der vierten Minute durch Tom Rothe in Führung. 120 Sekunden später führte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson gegen enttäuschende Hoffenheimer mit zwei Toren. Wooyeong Jeong gelang der nächste frühe Treffer. Für die Gäste stand am Ende die dritte Niederlage in dieser Saison, auch wenn Marius Bülter (67.) noch den Anschlusstreffer erzielte. Nur ein Sieg gelang der TSG bisher.

Kiels erster Punkt

In der Saison 2000/2001 gelang es dem damaligen Bundesliga-Neuling Energie Cottbus, nach drei Niederlagen im vierten Spiel den ersten Sieg zu schaffen. Und zumindest anfangs sah es auch bei den Kielern gut aus. In der 15. Minute gingen sie durch ein Tor von Benedikt Pichler in Bochum in Führung. Noch weit vor der Pause hatte der VfL die Partie aber schon wieder gedreht durch Tore von Mats Berg (22.) und Lukas Daschner (35.). In der 89. Minute rettete Shuto Machino dem Liga-Neuling den Premierenzähler im Oberhaus.

Freiburger drehen in der zweiten Halbzeit auf

Mit 0:0 ging es in Heidenheim in die Kabine. 20 Minuten nach dem Wiederanpfiff war die Partie gelaufen. Nach der Führung in der 54. Minute durch Ritsu Doan machte Vincenzo Grifo mit einem Doppelpack (59. und 65.) alles klar.