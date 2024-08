Fußball-Bundesliga Die Kunst der späten Tore - "Gegner zappeln"

Bereits in der vergangenen Saison traf der deutsche Meister allein in der Bundesliga achtmal nach der 90. Minute, sechsmal davon war es entscheidend. In der Europa League gelang das Kunststück gleich fünfmal. "Das ist natürlich glücklich für uns", befand Bayers Mittelfeldspieler Granit Xhaka, der früher selbst vier Jahre in Gladbach gespielt hatte. "Irgendwie zappeln die Gegner dann immer, weil sie wissen, dass wir oft spät treffen. Aber wir können nicht immer darauf setzen", sagte der Schweizer.

Doch die 2:0-Führung durch Xhaka und Florian Wirtz in der ersten Halbzeit bescherte dem Meister keinen leichten Sieg. "Wir hätten das Spiel viel früher entscheiden müssen", befand auch Bayers Sportdirektor Simon Rolfes. Die Gladbacher kamen angetrieben von ihren Fans und den Neuzugängen Tim Kleindienst und Kevin Stöger zum Ausgleich und haderten dann in der Nachspielzeit mit der Elfmeterentscheidung nach dem Tackling von Ko Itakura an Amine Atli.