Fußball-Bundesliga Eklat um Feuerzeug-Wurf in Berlin: So geht es weiter

Warum wurde das Spiel nicht abgebrochen?

Für mehr als 25 Minuten war das Duell in Berlin in der Nachspielzeit unterbrochen, nachdem Drewes von einem aus dem Union-Block geworfenen Feuerzeug getroffen worden war und benommen vom Feld musste. Referee Petersen begründete die Fortsetzung bei Sky später so: "Beide Mannschaften haben sich bereiterklärt weiterzuspielen. Die Sicherheitsverantwortlichen haben mir gesagt, dass die Sicherheit der Spieler gewährleistet ist."

Auch DFB-Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner unterstützte das Vorgehen. "Als dann die Entscheidung getroffen wurde, dass die Sicherheit aller Beteiligten und die ordnungsgemäße Durchführung gewährleistet sind, muss das Spiel fortgesetzt werden", sagte Wagner der "Sportschau".