TSG-Krise in der Bundesliga Abschied mit Ansage: Matarazzo muss in Hoffenheim gehen

Mit dem langjährigen Manager Alexander Rosen, der im Sommer bei der TSG gehen musste, hatte Matarazzo einen wichtigen Fürsprecher verloren. Offenbar war auch die Geduld von Mäzen Dietmar Hopp mit dem Chefcoach, der bereits länger in der Kritik stand, am Ende.

Während die TSG in der Europa League einige ordentliche Auftritte ablieferte, lief es in der Bundesliga nicht rund. "Wenn du diesen Schnitt spielst, bist du in Abstiegsgefahr. Das ist der Schnitt, der am Ende nicht ausreichend ist", hatte Schicker am Sonntag nach dem 0:0 in Augsburg vorgerechnet und eine zeitnahe Analyse angekündigt.

Der lange Schatten Nagelsmanns

Das Ergebnis kam schon am Tag danach. Nach 21 Monaten ist Schluss für Matarazzo bei seiner zweiten Bundesliga-Station nach dem VfB Stuttgart, wo er von Januar 2020 bis Mitte Oktober 2022 ähnlich lange tätig war. Anfang Februar 2023 war er dann nach Hoffenheim gekommen und mit fünf Niederlagen in Serie schlecht gestartet. In der Folge konnte er die Mannschaft aber stabilisieren und am Saisonende auf Platz zwölf führen.