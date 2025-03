Fußball-Bundesliga: Rose weg: RB Leipzig drückt den Panikknopf

Schäfer verkündet Aus

Und so musste Schäfer am Sonntagmorgen das Ergebnis der Analyse verkündet und die Amtszeit von Rose nach über 900 Tagen beenden. "Wir haben sehr lange an die Konstellation mit Marco und seinem Team geglaubt und bis zuletzt alles versucht, gemeinsam die Trendwende zu schaffen", sagte der 40-Jährige.

Ein Schritt, den RB hätte schon mehrfach vollziehen und damit der sportlichen Wende mehr Zeit einräumen können. Doch Rose rettete sich immer wieder, hatte als gebürtiger Leipziger so etwas wie einen Identifikationskredit. Ende Februar hielt er sich mit dem Einzug ins Pokal-Halbfinale im Job, Mitte März mit dem Sieg gegen Dortmund. Nach letzterem saßen Klopp und Co. sogar persönlich am Cottaweg zusammen und schmiedeten Zukunftspläne. Die mag Leipzig immer noch umsetzen, jedoch ohne Rose.

Nagelsmann und Rangnick besser

Mit einem Pokalsieg und einem Schnitt von 1,86 Punkten in 125 Spielen war Rose einer der erfolgreichsten Leipziger Trainer. Eine bessere Punktebilanz in der Bundesliga-Zeit des Clubs hatten nur Domenico Tedesco, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick vorzuweisen. Zudem gewann neben ihm nur Tedesco einen Titel, ebenfalls den Pokal.