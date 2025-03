Fußball-Bundesliga Kimmich und Königsklasse: Bayern senden Signale

Neuer fordert Cleverness gegen Bayer

Die Bayern würden aktuell "ein Stück weit erwachsener" spielen, befand Torhüter Manuel Neuer. Das dürfte ihr auch im prickelnden Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Leverkusen am Mittwoch helfen. Schon Kleinigkeiten könnten die Duelle mit dem Double-Sieger entscheiden, meinte Neuer. Es sei daher wichtig, "kühlen Kopf" zu bewahren und "aufmerksam" zu sein. Man müsse "nicht in einem Spiel alles entscheiden, sondern intelligent sein".

Der weitgehend glanzlose, in Summe aber doch recht souveräne und verdiente Sieg in Stuttgart hat gezeigt: Die Bayern sind absolut bereit für Bayer. Die Fans sangen nach dem Spiel in freudiger Erwartung vom "Europapokal". Auch so ein Signal, das die Münchner an diesem Abend sendeten.