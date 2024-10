Fußball-Bundesliga Musiala bringt das "Extra": Bayern sammeln System-Argumente

Helfen soll dabei Musiala, der in Bochum überragte. "Jedes Mal, wenn Jamal in der Mannschaft ist, haben wir etwas Extra", lobte Kompany seinen Ausnahmekönner, der vor Kurzem noch verletzt gewesen war. Der Belgier bescheinigte dem 21-Jährigen "ein ganz komplettes Spiel" - in dem Musiala auch für den Coach eine Überraschung parat hatte.

Musiala soll "Gesicht" des FC Bayern werden

"Ich weiß nicht, ob ich das erwartet habe", sagte Kompany über das seltene Kopfballtor des Turbodribblers und lächelte. Auch bei Musiala selbst sorgte der Treffer für zusätzlich gute Laune. "Kopfballtore finde ich immer cool", sagte er bei DAZN und ergänzte: "Mit dem Kopf bin ich nicht so stark. Ich muss mehr Kopfballpendel machen."

Dagegen hätte wohl auch Max Eberl nichts. Der Sportvorstand wunderte sich, dass der "gar nicht so kleine" Musiala bislang nicht mehr Kopfballtore gemacht habe. Das Tor im Ruhrstadion war sein dritter Kopfballtreffer, bei 37 Bundesliga-Toren insgesamt. Seine Ausnahmeklasse hat Musiala aber natürlich woanders. In der Ballbehandlung, in der Spielübersicht, in der Torgefahr mit dem Fuß.