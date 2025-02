Fußball-Bundesliga Nachlässige Bayern zittern noch - BVB siegt in Heidenheim

Gladbachs Kleindienst trifft gegen Stuttgart zum Sieg

Drei Tage nach dem Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain lag Stuttgart gegen Mönchengladbach durch Nathan Ngoumou (25.) erneut hinten, Nico Elvedi (49.) unterlief ein Eigentor zum Ausgleich. Nationalspieler Tim Kleindienst (82.) machte den verdienten Sieg für die Gladbacher perfekt.

Der FC St. Pauli hatte Glück bei seinem 1:0. Der Augsburger Scott Banks drückte einen Nachschuss von Philipp Treu (17.) bei einem Rettungsversuch über die eigene Torlinie. Mert Kömür (83.) gelang aber noch der Ausgleich. Bochum kassierte gegen Freiburg durch Kiliann Sildillia (34.) den entscheidenden Gegentreffer.

Noch keine Ansagen der Schiedsrichter

Weder in Hamburg noch in München oder zuvor beim Zweitliga-Spiel in Düsseldorf mussten die Schiedsrichter den Zuschauern Entscheidungen über ein Mikrofon erklären. An diesem Wochenende startet der Test, bei dem die Unparteiischen im Stadion mitteilen, wie sie nach Ansicht von Videobildern urteilen.