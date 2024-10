Fußball-Bundesliga Sahins bittere Woche: "Wir sind dran! Wir müssen liefern!"

Daheim läuft's ja: Vier Spiele, vier Siege. Und auswärts? Vier Spiele, ein Punkt. "Wir laufen in der Liga hinterher", sagte Kehl. Nicht der Tabellenspitze und dem Meistertitel, sondern sogar den Champions-League-Plätzen. Kehl war in den Stadion-Katakomben erkennbar darum bemüht, den Fokus der Verantwortung vor allem auf die Spieler zu lenken. "Die Verantwortlichkeiten liegen am Ende schon auf dem Platz", sagte der Ex-Profi.

Kehl ärgerte das "harmlose" Offensivspiel und "die vielen Gegentore". Und er kündigte an, dass "wir erneut kritisch mit den Dingen umgehen werden". Zum x-ten Mal. Die Zeit dafür ist freilich sehr kurz. Am Dienstag geht es schon weiter im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg - auswärts! Und am Sonntag danach kommt das starke RB Leipzig ins Dortmunder Stadion.

Und jetzt: Wolfsburg im Pokal, Leipzig in der Liga

Die Situation könnte sich nochmals dramatisch verschärfen, für den BVB, für die Bosse - und für Sahin. Zumal sich ausgerechnet jetzt auch noch die Personalsituation zuspitzt. In Augsburg mussten nacheinander Waldemar Anton (Bauchmuskeln und Hüfte), Marcel Sabitzer (Rücken) und Julian Ryerson verletzt vom Platz. "Ich glaube nicht, dass sie spielen", sagte Sahin mit Blick auf Wolfsburg: "Wenn es nicht läuft, kommt so etwas noch dazu."