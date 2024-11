Fußball-Bundesliga "Sieg für Nuri" - Wahre BVB-Bewährungsprobe folgt auswärts

"Das würde mich nicht mehr überraschen, wenn jetzt noch einige dazukommen würden", haderte Sahin nach dem couragierten Auftritt seines Rumpfkaders. Insbesondere bei Marcel Sabitzer, der wegen muskulärer Probleme runter musste, sind die Sorgen groß. Auch Ramy Bensebaini, Jamie Gittens und Felix Nmecha sind laut Sahin angeschlagen.

"Gehen auf dem Zahnfleisch"

Auch wenn ein bis drei verletzte Spieler zur Pflicht-Aufgabe gegen Graz zurückkehren dürften, könnte die Ausfallliste somit sogar noch wachsen. "Wir gehen da auf dem Zahnfleisch. Wir müssen uns irgendwie mit dieser Verletztenmisere in die Länderspielpause retten", sagte Sahin weiter. Neben dem Spiel am Dienstag steht zuvor in der Liga noch die eklige Auswärtsaufgabe am Samstag beim FSV Mainz an. Bensebaini wird dann sicher fehlen. Der wiedererstarkte Linksverteidiger sah gegen Leipzig seine fünfte Gelbe Karte.