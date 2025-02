Fußball-Bundesliga Sieg zum Geburtstag: Bayerns "Nummer 1"-Ansage an Leverkusen

Das 4:0 gegen Eintracht Frankfurt brachte bei den Münchnern um den von einer Sehnenreizung gestoppten Joshua Kimmich wie auf Knopfdruck das Mia-san-mia-Vertrauen zurück. "Wir sind in Vorfreude und wollen zeigen, wer in Deutschland der Erste ist", tönte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vor bedeutsamen Tagen, in der der ruhmreiche FC Bayern am Donnerstag seinen 125. Geburtstag feiert.

Bayern-Boss: Das war eine "klare Ansage"

Nach der erdrückenden Leverkusener Übermacht beim 0:0 im Bundesliga-Spitzenspiel und dem Zitter-Weiterkommen in den Champions-League-Playoffs gegen Celtic Glasgow festigte der FC Bayern mit dem überzeugenden Auftritt die Bundesliga-Tabellenspitze. "Das war mal mindestens eine klare Aussage in der Liga. Ich bin sicher, dass die Jungs das so fortführen wollen", sagte Dreesen nach dem sicher auch in Leverkusen genaustens wahrgenommen Bayern-Signal - gegen allerdings phasenweise naive Frankfurter.