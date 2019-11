Bundesliga Gisdol soll 1. FC Köln vor Abstieg retten

Die Suche nach Nachfolgern in Köln war schwierig. "Man kann über Träume reden. Aber verfügbar sind dann A, B, C oder D - aber eben nicht alle", sagte Wolf. Dabei galt etwa Heldt von Beginn an als Kandidat, bekam in den vielen FC-Gremien aber keine Mehrheit. Dies änderte sich am Wochenende noch einmal, es kam zur überraschenden Wende. "Man findet in jedem Lebenslauf Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Wir sind aber der Überzeugung, die meisten Dinge, die er gemacht hat, sind sehr gut gelaufen", sagte Wolf über Heldt.