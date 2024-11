Fußball-Bundesliga Trainer Ilzer sieht Hoffenheim als "Topchance"

Deutsche Bundesliga als "Topchance"

Dort erhielt der Nachfolger von Pellegrino Matarazzo erst mal eine Führung. Die Arena in Sinsheim soll er natürlich noch vor seinem Debüt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig kennenlernen. Ilzer sieht den neuen Job in der Bundesliga nach seinem Double-Gewinn mit Sturm Graz in Österreich als eine "Topchance" und "super Möglichkeit".

Angesichts der Krise der Kraichgauer, die in der Fußball-Bundesliga nur auf Rang 15 stehen und in der Europa League erst einen Sieg geschafft haben, weiß der neue Chefcoach: "Wir haben nicht viel Zeit." Auf eine konkrete Zielvorgabe wollten sich weder Ilzer noch Andreas Schicker festlegen. "Es wird jetzt einfach sehr, sehr wichtig sein, in der Bundesliga zu punkten. Wobei wir wissen, dass jetzt Gegner dabei sind, wo das nicht einfach wird", sagte der neue Sport-Geschäftsführer.