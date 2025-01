Fußball-Bundesliga Weiter mit dem Interimscoach: Keine BVB-Lösungen in Sicht

Dann ließ ein Sonntagsschuss von Leonardo Bittencourt (65.) zum 1:2 wieder alles in sich zusammenfallen beim BVB, der durch den gebürtigen Dortmunder Marvin Ducksch (72.) noch den Ausgleich kassierte und am Ende froh sein konnte, nicht die fünfte Pflichtspiel-Pleite am Stück kassiert zu haben.

"Die Spieler haben alles rausgehauen. Das sollte man in der Beurteilung des Spiels auch beachten", sagte Ricken zutreffend. Für mehr scheint es aktuell beim auf Rang elf abgestürzten BVB nicht zu reichen. Es fehlt angesichts der derzeitigen Verfassung die Fantasie, dass die Dortmunder den aktuellen Sechs-Punkte-Rückstand auf Rang vier noch aufholen, um das Minimalziel noch zu erreichen: Die erneute Champions-League-Qualifikation.

Dringend benötigte Kaderreparaturen lassen auf sich warten

Schon in der Hinrunde wurde viel über die Unwucht im auf Kante genähten Kader gesprochen. Nun hat in Donyell Malen (Aston Villa) ein weiterer Spieler des erweiterten Stamms den Club verlassen. Dringend benötigte und angestrebte Zugänge sind auch eine Woche vor dem Ende der Transferfrist nicht in Sicht. Ein neuer Coach hätte entweder mit dem kleinen Kader dieselben Probleme wie Vorgänger Sahin oder eventuell noch den ein oder anderen neuen Spieler, auf dessen Verpflichtung er womöglich keinen Einfluss hatte.