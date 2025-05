So war denn auch der SV Buch die komplette Partie spielbestimmend. Die Hauinger beschränkten sich darauf, ihr Tor abzusichern. Das gelang ihnen in der ersten Halbzeit zweimal nicht. In der 20. Minute gelang den Gästen durch Andre Holzapfel die 1:0-Führung. Tim Birkenheier erhöhte in Minute 39 auf 2:0.

Doch der FC Hauingen ließ sich nicht entmutigen, schaffte sechs Minuten nach Wiederanspiel durch Mehmet Siddick Aksu der Anschlusstreffer. Mehr ließen die überlegenen Gäste vom Hochrhein im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit nicht zu.