Fußball-Camp in Lörrach: Trainer machen Kindern Beine

116 Kinder angemeldet

Das Camp ist beliebt bei den jungen Kickern. 116 Kinder und Jugendliche hatten sich angemeldet, darunter auch 15 Mädchen. Bei der Eröffnung am Freitag war viel los auf dem Fußballplatz in Stetten. Viele Eltern und Zuschauer waren gekommen, um ihre Zöglinge, die von der Fußballschule Rummenigges mit Trikots, Shorts und Stutzen eingekleidet worden waren, auf dem Platz mit dem erfahrenen Trainerteam trainieren zu sehen. Nach der Begrüßung durch Ivica Jurkovic und Michael Rummenigge wurden die Nachwuchskicker je nach Alter ihren Trainern zugewiesen. In den drei Tagen des Camps gab es vier Trainingseinheiten á zwei Stunden. Am Sonntag stand nach dem vierten Training ein Turnier auf dem Programm.

Witz und klare Kommandos

Nachdem die rund 120 Jungfußballer nach einigem Organisationsaufwand ihre Gruppen und Trainer gefunden hatten, verteilten sie sich über den großen Trainingsplatz, um ihre erste Trainingseinheit zu absolvieren. Mit viel Witz, lockeren Sprüchen und klaren Kommandos machten die Trainer den Nachwuchskickern Beine und man konnte sehen, wie ernst die meisten ihre erste Trainingseinheit nahmen – und wie viel Spaß sie daran hatten.