In dem „königlichen“ Fußballcamp können sich Jugendliche nach dem Jugendkonzept des erfolgreichsten und größten Vereins der Welt fußballerisch und charakterlich weiterbilden, schreibt der Verein. Professionell ausgebildete Trainer helfen dabei, einen bedeutenden Schritt in der fußballerischen Karriere zu machen. Mit der „Best Teamplayer“-Auszeichnung werden die größten Talente in Europa gekürt, die zum Finale in Madrid eingeladen werden.

Anmeldungen unter: https://frmclinics.com/fv-haltingen-1920-2025