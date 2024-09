Fußball: Captain Frei geht nach 543 Pflichtspielen

Nun kommt der Moment, ein knappes Jahr vor Ablauf seines Vertrages, an dem Frei den Club verlässt und in seinem Karriereherbst noch einmal eine neue Herausforderung annimmt. Ungeachtet seiner enormen Verdienste für den FCB und der vielen großen Erfolge, die er mit dem Club feiern konnte: Die sportlichen Perspektiven des 35-Jährigen, innerhalb des qualitativ noch einmal deutlich verstärkten FCB-Kaders, wären in dieser Saison wohl nicht sehr günstig gewesen. Dies haben die bisherigen Partien dieser Spielzeit und die entsprechenden Aufstellungsentscheide von Cheftrainer Fabio Celestini gezeigt.