Als einer der Titelkandidaten in die Saison gestartet, blieb der SVS bislang weit unter seinen Möglichkeiten. Zuletzt hatte es vier Niederlagen gegeben. Den letzten Sieg fuhren die Schopfheimer, die in der Tabelle auf Platz 14 stehen, Mitte September ein. Cascio war erst in der Winterpause zu seinem Heimatverein zurückgekommen. Am Wochenende gastieren die Schopfheimer bei Aufsteiger FV Tumringen. Bis auf Weiteres werden beim Traditionsklub zunächst einmal Reif und Sportchef Jörg Nägelin das Kommando an der Seitenlinie übernehmen. fas