Fußball: Chancenlos auf einem Acker

Für die Binzener war in der zweiten Hauptrunde des Südbadischen Vereinspokals nichts zu erben. Der Landesliga-Neuling musste sich dem Verbandsligisten und Oberliga-Absteiger FC Denzlingen am Mittwochabend kalt mit 0:5 geschlagen geben. Schon zur Pause war in diesem Pokalmatch die Messe gelesen, führten die Denzlinger mit 4:0.