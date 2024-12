Fußball: Chancenwucher rächt sich

In einer schleppenden ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Mannschaften größtenteils. Auf Schliengener Seite landete ein verunglückter Flankenversuch von Arian Schütz auf der Querlatte (8.), während die Gäste aus der Kreisstadt, durch Moritz Keller, zweimal gefährlich vor dem Tor von Nils Lehmann auftauchten. In der Anfangsphase scheiterte der Angreifer am SF-Keeper (4.), bevor er nach einem Slalomlauf durch die Schliengener Defensive just im letzten Moment geblockt werden konnte (42.).

In der Pause schienen die Trainer Mick Fahr und Jürgen Andres die richtigen Worte an ihre Team gerichtet zu haben. Hauingen startete furios und ging nach mehreren offensiven Annäherungen durch ein Traumtor von Yves Jaenisch mit 1:0 in Führung (57.). Der Linksverteidiger schoss die Kugel sehenswert vom linken Strafraumeck in den kurzen Winkel. Der Führungstreffer des FCH erweckte die Partie zum Leben.