Fußball: Chefin Kessler sieht sich in der Kritik

Der Vorsitzenden des Fußball-Bezirks Hochrhein, die nun seit fast zwei Jahr im Amt ist, wird von verschiedenen BFA-Mitgliedern vorgeworfen, dass sie in ihrer Arbeit den Bezug zur Basis, also den Kontakt und die Nähe zu den Vereinen, weitgehend vermissen lasse. Das sei Kessler vor einigen Wochen in einem sachlichen Gespräch mitgeteilt worden, informierte ein Ausschuss-Mitglied. Danach setzte zwischen allen Beteiligten ein reger E-Mail-Verkehr ein. In diesem machte Kathrina Kessler mehrfach deutlich, dass sie beim Bezirkstag im Juli nicht mehr für das Amt des Bezirks-Vorsitzenden kandidieren werde.