Fußball Cleverer, abgezockter werden

In den zurückliegenden Jahren war der Erfolg stets ein treuer Begleiter bei den Sportfreunden. Innerhalb von sieben Jahren ging es mit Schöpflin von der Kreisliga C in die Bezirksliga. Siege waren dabei regelmäßig an der Tagesordnung. In dieser Spielzeit sieht das aktuell allerdings ganz anders aus. Schliengen steht mit drei Punkten auf einem Abstiegsplatz. „Das soll keine Ausrede sein, aber in den vergangenen zwei Wochen sah es personell wirklich schrecklich aus. Das bessert sich ab nächster Woche wieder. Dann haben wir auch wieder mehr Optionen“, erklärt der Schliengener Übungsleiter.