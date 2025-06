Fußball-Club-WM Musialas Comeback-Show und weitere "schöne Geschichten"

So kann man sich mal zurückmelden. Wobei seinen Trainer nicht die Tore am meisten beeindruckten, sondern eine Abwehraktion im eigenen Strafraum. "Das Highlight für mich war dieser Sprint von Jamal in die Defensive. Wenn du das in so einem Spiel machst, dann hast du eine gute Basis", resümierte Kompany.

Kompany gibt zur Belohnung frei

Seine Spieler belohnte er nach dem Topstart mit einem freien Montag im Basiscamp "Four Seasons at Walt Disney World Resort" mit Wasserpark, Golfplatz und allen erdenklichen Annehmlichkeiten in Orlando. "Es ist für mich auch wichtig, dass wir nicht unnötig jeden Tag den ganzen Stress eines Turniers mitnehmen", sagte Kompany aus der Erfahrung des Ex-Profis.

Turnierveteran Müller nahm aus dem Rekordsieg mehr mit als nur ein gutes Gefühl. Der 35-Jährige zählte die Pluspunkte auf: "Dass wir gut drauf sind. Dass wir sehr zielstrebig Fußball gespielt haben. Dass wir es null Komma null hier locker angehen lassen, sondern unsere Ambitionen unterstrichen haben. Auch wenn die Höhe des Sieges für die nächsten Spiele rein gar nichts heißt."