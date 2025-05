Fußball: Coach Keser geht in die Offensive

SG Mettingen/Krenkingen (5.) - SG FC Wehr-Brennet (2.); So.; 15 Uhr: Eine große Herausforderung gilt es für die Spielgemeinschaft aus Wehr-Brennet am Sonntag zu meistern. Die Mettinger Mannschaft steht in der Rückrunden-Tabelle mit 20 Punkten direkt hinter den führenden Wehrern (22). „Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Wenn wir da erfolgreich sind, haben wir einen Konkurrenten weniger“, macht Trainer Urs Keser deutlich. Neun Punkte würde dann der Vorsprung der Wehr-Brenneter auf den Ost-Vertreter betragen. Und sieh an: Keser äußert nun auch erstmals öffentlich, dass man rund ums Frankenmattstadion in dieser Spielzeit noch einiges vorhat: „Sechs Spieltage vor Schluss ist doch klar, dass wir jetzt auch bis zum Ende da oben mitmischen wollen.“ Offen ist indes weiter die Zukunft des Übungsleiters. „Meine Aussage steht nach wie vor: Wenn der große Stamm der Mannschaft zusammenbleibt, dann mache ich weiter. Solange ich vom Verein aber noch keine Rückmeldung habe, mache ich auch keine definitive Zusage.“ Kapitän Fabian Schmidt steht am Sonntag wohl wieder zur Verfügung. Er ist am Dienstag ins Training zurückgekehrt. Auch Jan Steininger hat sich fit gemeldet. Noch ausfallen wird aber Valentino Colella.

FC Zell (3.) - FC Hauingen (10.); So.; 15 Uhr: Eine gefühlte Ewigkeit waren die Zeller unbesiegbar. Doch mit der 2:3-Niederlage bei Mitaufsteiger SV Waldhaus kassierte das Team von Trainer Michael Schwald vor Wochenfrist schon die zweite Niederlage binnen 15 Tagen. „Im Spiel gegen Waldhaus habe ich festgestellt, dass es uns im Moment auch ein bisschen an der Körperlichkeit fehlt. Das liegt daran, dass wir mit personellen Problemen zu kämpfen haben. Wir haben gerade Jungs dabei, die nicht imstande sind, zwei Spiele in kurzer Zeit durchzuspielen“, sagt Schwald. Auch an diesem Wochenende muss der Cheftrainer mindestens auf ein Quartett verzichten. Tim Eckert, Fabrice Neto Loureiro, Marius Lais und Finn Rünzi fallen aus. Hinter Etienne Walch und Youssouf Toure steht noch ein Fragezeichen. Auch der FC Hauingen hat derzeit immense personelle Probleme. Die Lage wird sich wohl erst wieder in ein bis zwei Wochen bessern. Revanchieren würden sich die Sonnenstädter in Zell aber dennoch gerne für das bittere 1:2 im Pokal-Halbfinale am 1. Mai. „Allerdings glaube ich, dass es mit dem momentan zur Verfügung stehenden Kader schwierig wird, in Zell etwas mitzunehmen. Selbstverständlich werden wir aber natürlich alles Mögliche versuchen, um vielleicht doch nicht mit leeren Händen nach Hauingen zurückkehren zu müssen“, informiert Mick Fahr. Das schulden wir ja nicht nur uns selbst, sondern auch unseren treuen Anhängern, die uns immer sehr unterstützen. Vielleicht gelingt es uns ja, Zell ein bisschen zu ärgern und doch irgendwie mindestens einen Punkt mitzunehmen.“