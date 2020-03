Fußball Coach setzt auf die Heimstärke

Einen souveränen Sieg feierten die Wittlinger gegen den TuS Efringen-Kirchen am vergangenen Wochenende. Gegen eine ähnliche Serie – wie sie der FCW in der Hinrunde hinlegte – hätte Trainer Tiziano Di Domenico nichts einzuwirken. „Wir dürfen jetzt aber nicht denken, nur weil wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass wir die restlichen Begegnungen auch gewinnen. Das wäre ein großer Fehler. Wir müssen jetzt noch 13 Spiele durchziehen.“

Laurenz Hiller gab vor Wochenfrist sein Debüt im Dress des FCW. Er erhielt den Vorzug vor Alex Herbst. „Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, beide von Anfang an spielen zu lassen. Jetzt war es so, dass Alex in der Vorbereitung ein wenig kränkelte und daher erst einmal auf der Bank Platz nehmen musste“, erklärt Di Domenico.

Zum ersten Mal stand gegen Efringen-Kirchen Giuseppe Imbrogiano in der ersten Elf. Der 20-Jährige zahlte das Vertrauen prompt mit einer Torvorlage zurück. „Das hat sich so angedeutet. Es ist aber immer eine enge Sache, wer spielt oder wer nicht. Er muss auch akzeptieren, wenn Timo Glattacker wieder den Vorzug erhält.“ Nikolaj Tarasenko hat seine Sperre abgesessen. Er wird in Zell wieder dabei sein. Neben den Langzeitverletzten wird auch Danilo Avellina fehlen.