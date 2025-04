Fußball: Cool und positiv angespannt

Acht Spiele vor dem Saisonende führt der FCW mit vier Punkten vor Wehr-Brennet die Tabelle an. Langsam, aber sicher beginnt der Endspurt. „Ich bin ganz cool, merke aber schon auch die Anspannung. Es ist aber eine positive Anspannung, eine gesunde Nervosität. Man geht vielleicht auch nochmal einen tick intensiver in die Spielvorbereitung“, sagt Muto. Nach dem taffen Programm an Ostern mit zwei Spielen binnen 48 Stunden stand am Dienstag für das Muto-Team erst einmal eine Regenerationseinheit im Thermalbad an.

Wenige Wochen vor dem Saisonende laufen die Planungen in Wittlingen „natürlich zweigleisig“. „Für die Punktanzahl, die wir bis jetzt geholt haben, ist es an der Spitze aber unfassbar knapp“, weiß der Übungsleiter, der sich freut, dass inzwischen auch die letzte Zusage eines Spielers ligaunabhängig für die kommenden Spielzeit gekommen ist. „Stand heute sind alle dabei, es kann sich aber immer mal noch etwas ändern.“