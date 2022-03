Fußball Corona bringt Teams an Grenzen

Die Wittlinger Reserve hat derweil am vergangenen Wochenende wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingetütet. Jetzt soll auch in Hauingen Zählbares her. „Wenn wir so weitermachen, kommen noch ein paar Punkte hinzu. Dann werden wir in der Liga bleiben“, lässt Trainer Sebastian Räpple wissen, der sich trotz eines kaputten Knies gegen den TuS Kleines Wiesental mit auf die Ersatzbank gesetzt hat.

„Ein Einsatz wäre aber wirklich der Worst Case. Ich hätte mich dann für ein paar Minuten hinten reingestellt. Mehr ist nicht mehr drin.“ In der Vorbereitung hat Räpple sogar einmal mitgespielt. In der Hinrunde hatten die Kandertäler von Woche zu Woche eine große Fluktuation im Aufgebot, kaum einmal stand die selbe Elf auf dem Feld.

Wozu der SV Weil II im Stande ist, demonstrierte er vor einer Woche im Heimspiel gegen den damaligen Spitzenreiter FSV Rheinfelden II vor allem in der zweiten Halbzeit. Mit 5:1 behielten die Blau-Weißen letztlich die Oberhand und führten den Rheinfeldern die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison zu. Die Grenzstädter gastieren am Sonntag, 15 Uhr, nun beim FC Steinen-Höllstein. „In der Hinrunde hatten wir weniger Spieler zur Auswahl. Jetzt sieht das schon ganz anders aus, die Trainingsbeteiligung ist höher und man merkt auch, dass die Fitness besser geworden ist. Als Team sind wir dadurch auch noch einmal enger zusammengewachsen“, betont Trainer Marco Kern. „Vielleicht wäre in dieser Saison mehr möglich gewesen, wenn wir auch schon in der Hinserie personell besser aufgestellt wären. Aber um den Aufstieg hätten wir ohnehin nicht spielen können. Dafür hatten wir im Sommer zu viele Veränderungen.“

Die Rheinfelder Reserve erwartet am Sonntag, 15 Uhr, Kellerkind FC Huttingen. Zur selben Zeit trifft das Kleine Wiesental zuhause auf den FV Degerfelden. Schon am Samstag, 15.30 Uhr, kommt es zum Duell zwischen dem SV Eichsel und dem FC Hausen. Spitzenreiter TuS Binzen und der SV Liel-Niedereggenen haben an diesem Wochenende spielfrei.